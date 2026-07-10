Allanamiento en Acosta: dos detenidos por venta de drogas

Un allanamiento ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda en el sector de Bajo Cerdas de Palmichal, Acosta, permitió la detención de dos personas que figuran como sospechosos por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

Los sospechosos fueron identificados como:

Mujer de apellido Galarza, de 53 años.

Hombre de apellido Alfaro, de 36 años.

De acuerdo con los agentes judiciales, la investigación del caso inició el pasado mes de abril luego de recibir informaciones confidenciales donde indicaban que estas personas se dedicaban a la venta de estupefacientes en la vivienda allanada.

Tras las diligencias correspondientes, se ejecutó el allanamiento y, además de la detención, se decomisó:

Celulares.

Dinero en efectivo.

Aparente droga tipo cocaína, marihuana y crack.

Elementos para la dosificación de las drogas.

Ambos sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.