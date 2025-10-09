Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en Alajuelita donde detuvieron a 2 hombres, la mañana de este jueves.

Foto: Cortesía OIJ

Foto: Cortesía OIJ

Uno de los hombres es identificado con el apellido de Acuña, de 31 años, el cual figura como sospechoso del delito de homicidio. El hecho al que se le vincula dicho delito, ocurrió el pasado 7 de octubre, en vía pública, cuando, en apariencia, el sospechoso habría cometido el homicidio de un hombre de apellido Gutiérrez de 29 años.

A raíz de esta situación, los agentes del OIJ, realizaron la investigación y lograron la detención en el allanamiento realizado este jueves. Asimismo, decomisaron un arma de fuego.

Por su parte, en dicho operativo se da la detención de otro hombre de apellido Acuña, de 21 años, por el presunto delito de portación ilegal de arma.

Ambos sujetos fueron trasladados al Ministerio Público para su respectivo proceso judicial.