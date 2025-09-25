Este jueves en horas de la mañana el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones tras la Fecha número 10 del campeonato nacional.

El Allan Cruz fue sancionado con 3 partidos de suspensión y una multa de 200,000 colones al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.

Por lo tanto, se perderá los próximos tres compromisos del conjunto florense, donde el más importante era ante Alajuelense en el Estadio Carlos Alvarado.

El asistente técnico, Marcelo Zarvas, recibió la misma sanción por exactamente el mismo motivo. Además, club fue multado con 200,000 colones al ser la primera vez que se lanzan objetos que son considerados como NO peligrosos, que contacten o no a alguna persona dentro del terreno de juego o zonas adyacentes.