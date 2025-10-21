Aliste aguinaldo para el Madrid – Barcelona aquí

Lo que surgió como una posibilidad el pasado 15 de octubre, cuando Diario Extra lo dio a conocer es hoy una completa realidad. El Clásico de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona de España se jugará en Costa Rica, para ser exactos en el Estadio Nacional.

La noticia trascendió primero debido a que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publicó en su página oficial de la red social Facebook que dicho espectáculo deportivo ya contaba con su autorización oficial.

Luego trascendió la fecha de este imperdible espectáculo. Será el 7 de febrero de 2026, a las 6 de la tarde, en el Estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana, gracias a lo que indica la resolución administrativa N° DAC-DECVP-RE-516-2025.

Lo que termina de ratificar que sí habrá encuentro es que ya convocaron a la prensa deportiva a la conferencia que se realizará el 4 de noviembre. Ahí se darán a conocer todos los detalles, como el precio de los boletos y las exfiguras del Madrid y del Barcelona que estarán en La Sabana. Ya le advertimos que una parte de su aguinaldo la puede separar para estar como invitado de lujo en esta cita donde se reunirán rutilantes estrellas que nos hicieron vivir con pasión el clásico de la Madre Patria.