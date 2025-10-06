Dra. Jeannette Zúñiga Quesada, decana de Nutrición de UCIMED

Todos nos quejamos de que no tenemos tiempo, y casi siempre el gran sacrificado es la comida. En muchas familias, ya no se cocina tanto como antes, y los adultos mayores mencionan que la comida “ya no sabe igual”. Si analizamos los cambios de las últimas décadas, podemos resumir que tenemos menos tiempo para cocinar y que hay una mayor oferta de alimentos preparados y ultraprocesados.

Estos productos, que suelen tener más grasa, sal y azúcares, y menos fibras, vitaminas y minerales, afectan nuestra salud. Tal vez no lo notemos a corto plazo, pero el cuerpo siempre pasa factura por lo que comemos y por lo que no comemos.

Los nutricionistas insistimos en la importancia de generar cambios en el estilo de vida, para promover la salud y prevenir enfermedades. Sin embargo, la excusa más común es la falta de tiempo y la dificultad para cambiar hábitos. Pero si no empezamos cuanto antes, corremos el riesgo de enfrentar problemas de salud con repercusiones importantes a mediano plazo. Para orientarnos, podemos usar la clasificación NOVA, una escala que identifica los alimentos según su grado de procesamiento, y nos ayuda a decidir cuáles alimentos incluir en nuestra dieta, así como cuáles evitar.

La recomendación es comer más alimentos de los grupos 1, 2 y 3, y evitar al máximo los ultraprocesados (grupo 4).