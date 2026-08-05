Alimentos pierden importancia en el cálculo de la inflación

Los alimentos perdieron importancia entre los grupos que se utilizan para el cálculo de la inflación en Costa Rica, luego de la actualización de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Su peso pasó de 24,32% a 18,60%, mientras que el transporte aumentó a 17,77% y la vivienda a 14,05%, reflejando cambios en los patrones de consumo de los hogares.

“Con el paso del tiempo, es importante actualizar el índice de acuerdo con los cambios en los hábitos de consumo de los hogares. Considerando que aparecen nuevos bienes y servicios, otros pierden relevancia y varía la forma en que las familias distribuyen sus gastos”, indicó Nelson Castillo, coordinador del IPC.

José Francisco Pacheco, economista y exdirector del Banco Central de Costa Rica (BCCR), señaló que la disminución en la ponderación obedece a varias razones. “Podría significar que la gente compra menos comida y el gasto de la canasta alimentaria se reduce en el gasto de los hogares, podría significar que los precios de otros artículos están creciendo más aceleradamente”, comentó.

La nueva composición también modifica la forma en que distintos grupos de productos influirán en la inflación. Al tener un menor peso, las variaciones en los precios de los alimentos tendrían una incidencia relativamente menor sobre el índice general que en la metodología anterior, mientras aumentaría la importancia de rubros como el transporte, la vivienda y algunos servicios.

“Tanto el transporte como los alimentos han demostrado ser muy volátiles. En el caso del transporte, está mucho más controlado por lo que sucede con los precios del petróleo. Los alimentos tienen otros factores como los fenómenos climáticos”, agregó Luis Vargas, economista del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.

Ambos coinciden en que el ajuste podría tener un efecto en el retorno de la inflación al rango meta, entre el 2% y el 4%, establecido por el BCCR, ya que el impacto del fenómeno de El Niño en los precios de los alimentos sería menor.

“Considerando que los alimentos tienen un peso menor y si el efecto del Niño solo se da en agricultura, aunque la gente sienta un gasto adicional en el supermercado, no lo veríamos en la misma proporción en la tasa de inflación que con la composición anterior”, explicó Pacheco. Vargas agregó que “el cumplimiento de la meta se ha postergado. Con esta ponderación y suponiendo que la meta se mantiene, no pareciera que nos vayamos a acercar”.

La nueva canasta del IPC tendrá 293 artículos en su composición.