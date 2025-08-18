

M.S Mariel Montealegre Basadre, nutricionista de UCIMED

Poco se habla de la preparación antes de un embarazo y de lo fundamental que son los alimentos, hábitos, el descanso y el ejercicio, previo a esta etapa.

Por eso, es importante saber que nuestro estilo de vida antes de concebir, podría tener un efecto importante en la salud de nuestro futuro hijo o hija.

Lo que comemos, cómo dormimos, el manejo del estrés y la actividad física, son hábitos que no sólo pueden impactar nuestro bienestar actual, sino que, también, pueden influir en la predisposición de enfermedades, de nuestros futuros descendientes.

Cuidar de nuestra salud antes del embarazo, no es algo que le concierne solo a la mujer, ya que el estilo de vida del hombre tiene un impacto directo en la calidad de sus espermatozoides. Por ejemplo, la calidad de su alimentación, su exposición a toxinas, sus niveles de estrés, e incluso, cuánto duerme, pueden influir en la calidad de sus espermatozoides y, por ende, en la salud del futuro bebé.

Por ello, es fundamental que, tanto el hombre como la mujer, tomen un papel activo en la mejora de su salud, al menos 3 meses antes de la concepción.

Existen diversos nutrientes que serán de gran importancia durante esta etapa, además del muy conocido e importante ácido fólico. Por ejemplo, los ácidos grasos omega-3, el zinc, la vitamina D, la colina, el hierro y los antioxidantes, tienen un papel crucial.

Además, es fundamental asegurarse de que no existan deficiencias antes de empezar a tratar de concebir. Entre las más comunes se encuentran la vitamina D, el hierro y la vitamina B12. En caso de existir alguna deficiencia, es importante corregirla antes de intentar un embarazo.

Es importante saber que la suplementación no sustituye una alimentación balanceada, y que, incluir en la dieta una mayor cantidad de frutas, verduras, legumbres y grasas saludables, podría ser un gran comienzo en la búsqueda de un embarazo saludable.

Asimismo, es recomendable practicar ejercicio de forma regular, ya que esto podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir la inflamación y favorecer un entorno hormonal ideal para un embarazo saludable.