Un hombre de apellido Vargas, conocido como alias “Sobrino”, seguirá en prisión preventiva 6 meses más, informó el Poder Judicial.

Así lo dictó el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

De la misma forma, dos sujetos más, sospechosos del mismo delito, de apellidos Espinoza y Portuguez, también estarán 6 meses más en prisión preventiva.

El caso

En apariencia, estos 3 sujetos conformaron una organización criminal dedicada al tráfico y distribución de drogas al menudeo en sectores como Cinco Esquinas de Tibás, Guadalupe, Purral y un sector de Coronado.

Aparentemente, tenían control territorial en zonas conflictivas, donde imponían las ventas ilícitas a la fuerza, provocando así un incremento de hechos violentos en esas comunidades.

Las autoridades judiciales investigaban a este grupo criminal desde el 2021.

La detención de los sujetos se dio en enero del 2025, tras una persecución de los cuerpos policiales, en la localidad de Granadilla, frente a un colegio.

Operativo de detención de Alias “Sobrino” – Fotografía Issac Villalta

Los agentes judiciales lograron el decomiso de un arma de fuego, dinero en efectivo y otras evidencias para la investigación del caso.