El director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó que el presunto líder del denominado “cártel Caribe”, vinculado al caso Traición, fue declarado extraditable por autoridades del Reino Unido.

Se trata de un sujeto alias “Shock” quien permanece detenido en ese país desde el 31 de diciembre del 2024.

Según detalló Soto, la notificación fue realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA), y en los próximos días se coordinará el traslado del sospechoso.

“El día de hoy nos informó la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, conocida como DEA, que el líder del cártel Caribe, del caso Traición, el sujeto de apellido Picado y de 44 años, ha sido declarado como extraditable por las autoridades de Reino Unido, país en el que se encontraba detenido desde el 31 de diciembre del 2024”, indicó.

El jerarca añadió que el traslado se realizaría mediante un operativo internacional.

“En los próximos días se estará coordinando que un avión de la DEA viaje a Reino Unido a recoger a este sujeto”, explicó.

Las autoridades señalaron que el sospechoso es de nacionalidad costarricense, nacionalizado hace algunos años, y que figuraba como cabecilla de esta estructura criminal.

Finalmente, Soto destacó la relevancia de esta acción conjunta.

“Esto también es un hito importante dentro de las coordinaciones internacionales, ahora en esta ocasión entre Costa Rica, Estados Unidos y Reino Unido, siempre en lucha para quitar el narcotráfico de nuestro país y de la región”, finalizó.

El caso forma parte de los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico y desarticular organizaciones criminales que operan en la región.