La víctima del ataque armado en Guaitil de Santa Cruz fue identificada como Mena Juárez, de 30 años, conocido con el alias de “Repollo”.

De acuerdo con el reporte preliminar, alias “Repollo” recibió al menos 11 disparos en el pecho, cuello y extremidades inferiores la noche de este lunes, cuando fue sorprendido por varios sujetos armados.

De manera extraoficial se conoció que Mena Juárez había permanecido en Nicaragua y posteriormente regresó a La Cruz de Guanacaste, donde se mantenía en condición de fuga. Se le vinculaba con actividades ilícitas y se le atribuía la autoría de un homicidio previo.

Trascendió que en días recientes la Policía lo había buscado sin lograr detenerlo, pero su ubicación fue “cantada” a un grupo rival.

El ataque

Según destacan las autoridades, el hecho se habría presentado a eso de las 5:00 p.m. del martes. En apariencia, el ahora fallecido se encontraba caminando por la vía pública.

En determinado momento, vecinos de la zona escucharon múltiples disparos, para posteriormente encontrar al hombre fallecido.