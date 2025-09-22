El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un hombre de apellido López de 29 años, conocido como alias Pinky, y de una mujer de apellido Arroyo, de 20 años, quienes figuran como sospechosos de los presuntos delitos de amenazas agravadas y accionamiento de arma de fuego.

La captura se produjo este lunes durante un allanamiento en Pital de San Carlos, luego de varias diligencias coordinadas con el Ministerio Público.

Operativo en San Carlos.

En la vivienda donde fueron aprehendidos se decomisaron evidencias relevantes para la investigación.

El caso se remonta a agosto de este año, cuando, de acuerdo con el OIJ, alias Pinky y la joven detenida habrían llegado a la casa de la víctima en compañía de otros sujetos.

Mujer detenida como sospechosa en el caso. Foto: OIJ.

En ese momento, presuntamente amenazaron con un arma de fuego a la vecina y realizaron disparos al aire.

Tras semanas de investigación, las autoridades lograron individualizar a los sospechosos y vincularlos con los hechos.

Ambos fueron trasladados al Ministerio Público para que se defina su situación jurídica mientras el caso continúa bajo investigación.