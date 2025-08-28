Alias “Noni” sobrevivió a un violento atentado perpetrado por la banda criminal “La H” en marzo del 2023 en Villa del Mar 2, Limón.

Durante ese ataque, los agresores dispararon contra una vivienda con la intención de asesinarlo, pero el objetivo logró huir ileso junto a las demás personas que estaban en el inmueble.

El 27 de mayo, los Tribunales de Limón condenaron a 210 años de cárcel a tres de los responsables: Casasola Ramírez, Evir y Ávila, quienes recibieron 70 años cada uno por tentativa de homicidio calificado, tentativa de robo agravado, portación ilegal y acopio de armas, así como uso ilegal de uniformes e insignias policiales.

Según la investigación, los atacantes utilizaron vestimentas similares a las del OIJ y portaban al menos seis fusiles de asalto y diez pistolas.

Tras disparar contra la vivienda, abrieron fuego contra la Fuerza Pública cuando fueron interceptados, pero finalmente fueron capturados. Un cuarto sospechoso continúa prófugo.

Alias “Noni” fue detenido este jueves y es señalado como el quinto costarricense con solicitud de extradición hacia Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).