Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, es el quinto costarricense solicitado para extradición por la Administración para el Control de Drogas (DEA), informó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por medio de sus redes sociales, Zúñiga informó que el tico ya fue detenido en coordinación con la DEA.

“Esta persona es hermano del extraditable Luis Manuel, alias ‘Shock’ detenido en Londres, cuya aprehensión fue trabajada por OIJ y generó un reconocimiento de la DEA y el fiscal de Distrito de Dallas, Texas, de reciente visita en Costa Rica la semana pasada”, dijo.

Se trata de un nuevo objetivo de la DEA para contraatacar el crimen organizado y tráfico de drogas en Costa Rica.

“Seguimos con la escoba que sí barre en Limón”, afirmó.