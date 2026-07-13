El expediente del caso Riverside incorpora una fotografía en la que se observa a Herald José Ruiz Vargas, alias “Guato”, mientras recibe atención médica en una clínica privada tras sufrir una herida de arma de fuego.

Según el documento judicial, la lesión habría sido producto de un disparo que el propio Ruiz Vargas se provocó de manera accidental.

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“En la imagen anterior, se aprecia a Herald Ruiz Vargas, alias ‘Guato’, en la sala de operaciones de una clínica privada, producto de una herida por arma de fuego que él mismo se provocó, según información confidencial”, señala el expediente.

Imagen extraída del expediente del caso Riverside.

El OIJ también identifica a alias “Guato” como imputado en la causa 22-001687-0063-PE, investigación que dio origen al caso Riverside. De acuerdo con las autoridades, Ruiz Vargas era el presunto líder de la organización criminal que operaba en Valle La Estrella y una célula de la estructura liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Ruiz Vargas permanece en prisión preventiva luego de ser capturado en una zona montañosa de Valle La Estrella, en Limón, donde, según las autoridades, permanecía oculto desde hacía varios meses.

Foto: tomada de internet

El OIJ informó que el operativo para detenerlo requirió una incursión de aproximadamente un día y medio de caminata por terreno montañoso, por lo que fue necesaria la participación del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) para garantizar la seguridad de los agentes durante la extracción del sospechoso.