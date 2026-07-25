Alias “Diablo”, Alejandro Arias Monge, permanecerá bajo un régimen de máxima contención tras su ingreso al centro penitenciario La Reforma, donde no podrá salir de su celda ni siquiera para recibir horas de sol, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, explicó que tanto Arias Monge como alias “Tan” serán sometidos a un protocolo especial de seguridad diseñado para impedir cualquier intento de comunicación con organizaciones criminales o eventuales fugas.

Entre las disposiciones destaca el confinamiento absoluto, lo que implica que ambos permanecerán las 24 horas del día dentro de celdas individuales, sin acceso al patio ni a espacios abiertos.

Además, tendrán vigilancia permanente por parte de oficiales de las unidades élite del sistema penitenciario, quienes custodiarán sus celdas durante todo el día. Los funcionarios deberán portar cámaras corporales en cualquier interacción con los privados de libertad y utilizar pasamontañas para proteger su identidad.

Las autoridades también prohibieron las visitas familiares e íntimas. Los únicos encuentros permitidos serán con sus abogados, quienes deberán atenderlos mediante locutorios, sin contacto físico.

Otra de las restricciones establece que no podrán realizar llamadas telefónicas ni recibir pertenencias personales. El Ministerio de Justicia les suministrará únicamente artículos básicos de higiene, además del uso obligatorio del uniforme naranja y calzado institucional.

En caso de requerir atención médica, esta se brindará dentro de la celda para evitar traslados a centros hospitalarios. Asimismo, el Ministerio solicitará al Poder Judicial que todas las audiencias se desarrollen de manera virtual.

Como parte del operativo de seguridad, la Fuerza Pública mantendrá vigilancia permanente en el perímetro del complejo penitenciario, mientras que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) realizará labores de monitoreo continuo. También habrá francotiradores de la Unidad Especial de Intervención apostados en torres cercanas a las celdas de ambos reclusos.

Según el Ministerio de Justicia, estas medidas buscan garantizar el control absoluto de los privados de libertad considerados de alta peligrosidad.