El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto, dio a conocer que el tercer detenido en el operativo que se dio contra alias Diablo se encuentra hospitalizado en un centro médico bajo escolta policial.

Se trata de un sujeto identificado como alias “Coco Mono”, identificado como un sujeto que colaboraba con la seguridad del grupo criminal de Alejandro Arias.

Según Soto, Coco Mono manejaba un sistema de drones que vigilaban la zona y se encontraba en la vivienda durante el allanamiento judicial.

La persona fue reportada con una lesión en la rodilla. El hombre acompañaba a Diablo, a alias Tan y a Coco Guácimo quien fue abatido en la escena.

Soto describió a estos últimos como violentos, mientras que Diablo era más estratégico.