Un hombre de apellidos Araya Castillo, alias “Champion”, sospechoso de liderar una organización dedicada presuntamente a legitimar capitales, figura como dueño de dos bienes inmuebles valorados en ¢80 millones, según el Registro Nacional.

Vehículos de lujo decomisados tras operativo.



Se trata de una finca ubicada en Heredia, valorada en ¢27,8 millones, y otra en Guanacaste, estimada en ¢52,9 millones, ambas registradas a su nombre.

Además, bajo su control se encuentran un vehículo de alta gama, una motocicleta de gran cilindrada y dos cuadraciclos.

Según las autoridades, la organización liderada por Araya se dedicaba a la receptación de mercancía robada de contenedores. Con las ganancias adquirían automóviles de lujo, propiedades, cabinas de alquiler y otorgaban préstamos informales tipo “gota a gota”. Durante el operativo, las autoridades también arrestaron a la esposa de “Champion”, una mujer de apellidos Soto Villamizar, de 29 años.

Ella es educadora de profesión y figura como funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) entre 2022 y 2025, aparentemente impartiendo clases de Biología, Química y Física Matemática.

Según el Registro Nacional, también está vinculada a dos propiedades ubicadas en Santa Bárbara y Barva.

La pareja aparece relacionada con varias sociedades vinculadas a distintos negocios, según constató este medio.

Araya y Soto contrajeron matrimonio en junio de 2023, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Organización criminal

Tras realizar 12 allanamientos en Heredia, Alajuela y Puntarenas, las autoridades buscaban capturar a cinco objetivos prioritarios del grupo.

Luego del robo de los contenedores, los artículos sustraídos eran almacenados en bodegas de Heredia, donde esperaban ser comercializados.

Entre los bienes robados había electrodomésticos, productos alimenticios y licores, cuya venta generaba ingresos que eran invertidos en diversos negocios. Compra y venta de vehículos de lujo, adquisición de propiedades, entre otros.

Según las autoridades, estos movimientos provocaron un incremento patrimonial de aproximadamente $1 millón en los activos de Araya en menos de dos años.