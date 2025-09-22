La propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para las vicepresidencias que acompañarán a Juan Carlos Hidalgo en la fórmula presidencial para las elecciones del 2026, contiene actores que han formado parte tanto del sector público como del privado.

El movimiento ratificó a Yolanda Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y Steven Barrantes, exalcalde del cantón de Coto Brus.

“Es un proceso muy emotivo, la verdad que me siento muy contento, muy satisfecho con el apoyo, agradecido con la asamblea que me da esa oportunidad y con Don Juan Carlos que me dejó participar en esta fórmula tan importante”, comentó Barrantes.

Hidalgo, candidato a la presidencia del PUSC, destacó la experiencia y conocimiento de la institucionalidad con la que cuenta Barrantes y le asignó como misión poner a disposición la misma al servicio directo de las comunidades y sus necesidades.

En el caso de Fernández, el candidato a la presidencia resaltó su experiencia y trayectoria en el sector empresarial y le impuso la tarea de reducir las trabas institucionales para facilitar la creación y sostenibilidad de los emprendimientos en Costa Rica.

“Una sabe qué es lo que le duele al sector al sector productivo de este país, dónde están las trabas y dónde podemos quitar esos nudos que impiden que las gestiones sean hechas con una mayor celeridad.

La primera propuesta para mí tendría que ser la ventanilla única de trámites para el sector privado. Para que toda la tramitología pueda mediante una única ventanilla sin tener que ir de una institución a otra”, señaló Fernández.