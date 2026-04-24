Alianza permitirá donar alimentos en decenas de supermercados del país

La Corporación Megasuper anunció una alianza con el Banco de Alimentos de Costa Rica con el objetivo de fortalecer la recolección y distribución de alimentos para personas en condición de vulnerabilidad en el país.

Como parte de esta iniciativa, la cadena habilitó sus supermercados como centros de acopio donde los clientes pueden donar productos de primera necesidad. Estos alimentos serán gestionados por el Banco de Alimentos para su entrega a comunidades en situación de pobreza.

El proyecto forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la empresa, enfocada en acciones ambientales, sociales y de gobernanza.

Foto: cortesía Banco de Alimentos.

“Megasuper viene trabajando muy fuerte en la estrategia de sostenibilidad y el poder donar alimentos, nos unimos junto con Banco de Alimentos para poder cumplir este objetivo, que es el poner a disposición nuestros puntos de venta como puntos de recolección para poder donar y poder ayudar a estas comunidades que están en pobreza extrema”, indicó Salomé Zúñiga, gerente de mercadeo de la empresa.

Además de facilitar puntos de recolección, la compañía también aportará directamente alimentos básicos como granos y productos enlatados, mientras impulsa campañas informativas dentro de sus tiendas para promover la participación de los consumidores.

Foto: cortesía Banco de Alimentos.

“Hemos diseñado un plan para realizar donaciones de forma periódica e involucrar activamente a nuestros clientes en esta causa. Iniciamos con 42 puntos de recolección y, en una segunda etapa, alcanzaremos los 84 supermercados en todo el país. También, estamos inaugurando también esta alianza para poner a disposición para nuestros clientes que puedan adquirir artículos y los puedan donar en el carrito que va a estar en cada punto de venta”, agregó Zúñiga.

Desde la compañía señalaron que esta alianza busca no solo aumentar la cantidad de alimentos recolectados, sino también generar conciencia sobre la importancia de apoyar a poblaciones en condición de pobreza extrema, mediante acciones concretas desde los puntos de venta en todo el territorio nacional.