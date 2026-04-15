Alianza impulsa atención médica a personas en situación de calle

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una iniciativa social busca fortalecer el acceso a servicios de salud para personas en condición de vulnerabilidad en el centro de San José, donde un espacio médico comunitario se ha convertido en un punto clave de atención para quienes enfrentan barreras para acceder al sistema formal.

Se trata de +Humanos, un proyecto impulsado por la Fundación Pro Mundo a través de su programa Chepe Se Baña, que brinda atención médica básica a personas en situación de calle, migrantes, adultos mayores y población en extrema pobreza. Actualmente, el centro opera entre 4 y 5 días por semana y solo en 2025 ofreció más de 790 servicios de atención integral.

Proyecto +Humanos. Foto: cortesía.

Con el objetivo de ampliar su alcance, la empresa Essity se sumó a la iniciativa mediante una campaña solidaria. Hasta el 19 de abril de 2026, por la compra de productos de sus marcas Saba, Nevax y TENA en la cadena Mega Super, donarán ₡60 por cada paquete vendido al proyecto.

Proyecto +Humanos. Foto: cortesía.

Los fondos recaudados se destinarán a mejorar las instalaciones del centro y fortalecer los servicios de salud y bienestar que se brindan a esta población. Según la empresa, este tipo de acciones forman parte de su compromiso con el acceso digno a la salud y el bienestar comunitario.

Proyecto +Humanos. Foto: cortesía.

Actualmente, +Humanos ofrece consultas médicas básicas y se encuentra en proceso de expansión. Entre sus próximos proyectos destaca la habilitación de 2 consultorios odontológicos, que serán posibles gracias a un convenio con la Universidad de Costa Rica, así como la incorporación de un espacio de microbiología para realizar exámenes de laboratorio.

Proyecto +Humanos. Foto: cortesía.

Además, el centro funciona como espacio de formación para estudiantes de medicina, enfermería y trabajo social, quienes realizan prácticas y trabajo comunal, contribuyendo a ampliar la cobertura de atención.

Proyecto +Humanos. Foto: cortesía.

La iniciativa también brinda apoyo integral más allá de la salud. Durante los fines de semana, el espacio se habilita para personas adultas mayores, quienes reciben alimentación, acceso a duchas, dormitorio y ropa en un entorno seguro.