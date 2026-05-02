Alianza entre PLN y Juntos otorga presidencia a regidor independiente

Un acuerdo político permitió que un regidor independiente asumiera la presidencia del Concejo Municipal de San José, tras una alianza entre el PLN y el partido del alcalde Diego Miranda, Juntos, en medio de cuestionamientos por parte de otros regidores.

El nuevo presidente del Concejo, Rafael González, inició como parte de la agrupación de Miranda, sin embargo, renunció al partido en septiembre del 2025 alegando “una auténtica persecución política y profesional por parte de militantes y funcionarios municipales”, sin embargo, agradeció el respaldo y señaló que la prioridad será alcanzar consensos.

Yorleny Córdoba Regidora independiente “Él vino aquí a dar declaraciones de que los regidores le hacían extorsión sin pruebas; cuando usted tiene pruebas se va al Ministerio Público, sin embargo, lo que él quería era viajar a China y tener sus asesores, a a mí no me compran con esas cosas”.

“Creo que San José tiene muchos retos y ahora nuestro principal reto que tenemos dentro de este consejo municipal es ponernos de acuerdo para resolverle a las comunidades de San José”, afirmó Gonzaléz, quien dirigirá el órgano municipal hasta las elecciones del 2028.

Desde el Partido Liberación Nacional, el regidor Alexander Cano confirmó que el apoyo responde a un acuerdo político entre las agrupaciones partidarias con el objetivo de generar una agenda de interés donde se incluyó compromisos sobre proyectos para la ciudad.

En cuanto a las prioridades, González aseguró que buscará mayor eficiencia y transparencia en las sesiones, además de prometer una relación más cercana con la ciudadanía mediante “una escucha activa con las comunidades”. Sin embargo, la designación generó críticas dentro del propio Concejo pues la regidora independiente Yorleny Córdoba manifestó desconfianza hacia la nueva alianza pues “todos saben que Rafael denunció a la alcaldía por este acoso político y ahora muy extrañamente son amigos y ahora están unidos, por lo cual no me genera la transparencia que requiere San José”.

Alexander Cano Regidor PLN “Esto se da al colocar puntos sobre la mesa de infraestructura para San José y tema de beneficios para los ciudadanos este donde estamos este en impulsando cosas más becas, temas realmente muy sensibles para la ciudadanía, que no me gustaría decirlos acá”.

El directorio lo completa Katia Solano, regidora del PLN, que entró al Concejo Municipal de San José como una sustitución a Iztaru Alfaro, exregidora que asumió como diputada este viernes.