La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en alianza con el Ministerio de Educación Pública (MEP), intervendrá 4 centros educativos.
Los centros beneficiados son:
- Escuela La Colina.
- Instituto de Educación General Básica (IEGB) de Limón 2000.
- Colegio Técnico Profesional (CTP) de Limón.
- Colegio Técnico Profesional (CTP) de Batán.
La inversión total supera los ₡9 mil millones de colones, de los cuales ₡8.600 millones provienen del Fondo para el Desarrollo de Japdeva.
“La educación es el corazón del desarrollo. Cuando invertimos en infraestructura educativa, estamos sembrando esperanza, oportunidades y futuro para las nuevas generaciones de Limón”, indicó Sucy Wing, Presidenta Ejecutiva de Japdeva.