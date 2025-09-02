La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en alianza con el Ministerio de Educación Pública (MEP), intervendrá 4 centros educativos.

Los centros beneficiados son:

Escuela La Colina.

Instituto de Educación General Básica (IEGB) de Limón 2000.

Colegio Técnico Profesional (CTP) de Limón.

Colegio Técnico Profesional (CTP) de Batán.

La inversión total supera los ₡9 mil millones de colones, de los cuales ₡8.600 millones provienen del Fondo para el Desarrollo de Japdeva.