Aliados refuerzan lazos con Ucrania

París (AFP) Los países de la llamada Coalición de Voluntarios, aliados de Kiev, se reunieron el lunes en París para reforzar su ayuda a Ucrania y aumentar la presión sobre Moscú para que ponga fin a la guerra.

Representantes de los 37 miembros de la coalición, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, realizaron la 16ª reunión del grupo, lanzado por Francia y el Reino Unido para proporcionar apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa de febrero de 2022.

“Estamos decididos a seguir apoyando a Ucrania aún más rápido y con más contundencia”, declaró el presidente francés Emmanuel Macron.

Anunció que Ucrania adquirirá 16 cazas Rafale, así como baterías SAMP/T de nueva generación para reforzar las defensas antiaéreas ucranianas, sometidas a una fuerte presión por los repetidos ataques con misiles balísticos rusos en las últimas semanas.

Macron dijo además que la Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegará una vez que hayan cesado los combates para disuadir a Rusia de cualquier nueva ofensiva, realizará ejercicios en los próximos meses en países vecinos de Ucrania para “demostrar nuestra preparación”.

Asimismo, anunció el refuerzo de la cooperación entre países europeos para luchar contra la flota fantasma de petroleros que permite a Rusia eludir las sanciones y financiar su esfuerzo bélico.

“Es un día histórico para todos nosotros”, celebró Zelenski, que no deja de reclamar más medios de defensa antiaérea ante los misiles rusos que caen diariamente sobre su país.

Horas más tarde, varias explosiones se escucharon en la capital ucraniana después de que la Fuerza Aérea advirtiera de la aproximación de varios misiles, constató un periodista de la AFP.

Justamente antes de la cumbre en París, nueve países europeos crearon junto a Ucrania una coalición “puramente defensiva” destinada a desarrollar capacidades “antibalísticas” en Europa, de las que Kiev carece frente a los ataques aéreos de Rusia.

“No lo hacemos contra ningún pueblo, sino en defensa de los nuestros”, indica la declaración conjunta de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y el Reino Unido.

La cumbre en París tuvo lugar en vísperas del feriado nacional francés del Día de la Bastilla, que incluye un desfile militar que este año abrirá con 500 soldados de los países de la coalición para subrayar su apoyo a Ucrania.

Zelenski, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz asistirán al desfile junto con otros muchos dirigentes del grupo.