París. (AFP)- 26 países, principalmente europeos, se comprometieron a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese el fuego con Rusia, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha concretado su contribución, que muchos consideran esencial.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que había conversado telefónicamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la adopción de nuevas sanciones contra Moscú y la protección del cielo ucraniano contra los ataques rusos.

“El día en que cese el conflicto, se desplegarán garantías de seguridad”, explicó Macron, ya sea mediante un “alto el fuego”, un “armisticio” o un “tratado de paz”.

El objetivo no es “librar una guerra contra Rusia”, sino disuadirla de volver a atacar a Ucrania en el futuro, agregó, que codirige la Coalición con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Macron aseguró que Alemania, Italia y Polonia eran “contribuyentes importantes” entre los 26. Estos tres pesos pesados europeos habían expresado reservas sobre un compromiso, que condicionan en particular a una “red de seguridad” sólida por parte de Washington.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró tras la reunión que Roma no enviará tropas a Ucrania.

Alemania, por su parte, tiene la intención de contribuir al refuerzo de la defensa antiaérea de Ucrania y al equipamiento de sus fuerzas terrestres.