Washington. (AFP)-El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece una propuesta de acuerdo para una versión estadounidense de TikTok, en la que la propiedad china se reduciría a “menos del 20%” y el control quedaría en manos de aliados del presidente.w

Desde el Despacho Oval, Trump dijo que esta versión estadounidense de la plataforma sería operada por inversionistas “muy sofisticados”.

Entre ellos, Larry Ellison, fundador del gigante tecnológico Oracle, el inversionista tecnológico Michael Dell y el magnate de los medios Rupert Murdoch.

También se cree que la firma de inversión Silver Lake Partners y la influyente empresa de Silicon Valley Andreessen Horowitz forman parte del acuerdo.

Los inversionistas mencionados son todos aliados de Trump, aunque el presidente insistió en que la aplicación no seguirá ninguna línea política.

“Cada grupo, cada filosofía, cada política serán tratados de manera muy equitativa”, aseguró Trump.

Aunque admitió que, de haber podido, habría convertido la red social en “100% MAGA” (Make America Great Again), en referencia al movimiento que él creó.

El republicano confirmó que esta versión estadounidense TikTok estará dotada de una suerte de copia del algoritmo de la aplicación.

Pekín, entre tanto, ha permanecido en silencio sobre este acuerdo.

Este algoritmo es a menudo descrito como la “salsa secreta” de TikTok porque ayudó a convertir la plataforma en una de las más populares del mundo en solo unos años. Un funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes que el algoritmo será “continuamente” monitoreado para asegurar que “no esté siendo influenciado indebidamente”.

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) que obligaba a su propietario chino ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a ser prohibida en su principal mercado.