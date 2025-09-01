El ambiente musical se encendió en el bar y restaurante El Chalet, ubicado en Calle Blancos, durante el concurso “Así Canto Yo”, que ya cuenta con 10 finalistas listos para darlo todo por el gran premio de ₡1 millón.

Entre ellos, dos participantes abren su corazón y comparten lo que hay detrás de su pasión por la música.

Conozca la historia de Juan Manuel Salazar, vecino de Alajuelita, quien a sus 51 años es padre y artista, y ha cultivado desde los 14 años un amor profundo por el regional mexicano.

“Mi vida entera gira en la música, he realizado presentaciones por Estados Unidos y México. He profundizado el arte a tal punto que creo algunos instrumentos en mi taller”, indicó.

Si logra alzarse con el primer lugar, asegura que utilizará el premio para adquirir nuevos trajes y mejorar su promoción artística.

Fotografía Mauricio Aguilar

También forma parte de los finalistas Hillary Sánchez, una joven guadalupana de 21 años que descubrió su voz mientras tomaba clases de ballet y participaba en el coro de su iglesia, donde una profesora notó su talento y la recomendó con otra docente, quien finalmente le ofreció una beca en una academia de canto.

Fotografía Mauricio Aguilar

“Cuando mis compañeros descubrieron que cantaba, solían pedirme que lo hiciera con frecuencia, tanto en el colegio como en la universidad”, compartió.

Sánchez cuenta con el apoyo de sus amigos que han sido esenciales en esta experiencia, motivándola a dar lo mejor de sí.

“Mi abuelito siempre ha sido mi fan, de hecho, fue quien me inscribió en este concurso que lo vio cuando estaba en un cumpleaños en el mismo lugar y justamente me llamó y me preguntó si quería inscribirme y no le había ni terminado de contestar y ya me había apuntado”, citó entre risas.

Fotografía Mauricio Aguilar

Con historias tan diferentes como inspiradoras, ambos continúan su camino en “Así Canto Yo”, que espera la gran final el próximo jueves 4 de setiembre en el restaurante y bar El Chalet.