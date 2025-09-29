El abogado Boris Molina buscará la presidencia de la República de la mano del Partido Unión Costarricense Democrática, tras meditar sobre la necesidad de que surgiera una figura capaz de derrotar al oficialismo.

Según explicó el ahora candidato, la decisión la tomó en noviembre del año pasado y, después de conversar con Maricela Morales, líder de la agrupación, optó por entrar a la carrera presidencial.

“Hay un descontento general con lo que ha pasado en los últimos gobiernos, pero principalmente en esta administración, y al ver la posibilidad de que no existe una alternativa real que impida la continuidad, yo dije: ‘ya basta, alguien tiene que hacer algo y tengo que ser yo’”, subrayó.

Con una carrera ampliamente reconocida en el ámbito legal, Molina confía en que su trayectoria en casos como el de la fecundación in vitro será fundamental para ganarse la confianza de los costarricenses y llegar a Zapote a partir de mayo del 2026.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.