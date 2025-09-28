¡Un tico al lado de Rubén Blades! El salsero, trombonista y cantante costarricense Alfredo Poveda contó en “El Sonido de mi país” de Extra Radio 92.3 FM como ese sueño se volvió realidad.

Poveda proviene de una familia repleta de músicos empíricos que se dedicaban a tocar en las iglesias, un ambiente que marcó sus primeros pasos en la música.

Su camino inició gracias a que un amigo le habló sobre la Sinfónica Juvenil de Costa Rica.

“No sabía ni que era eso y las pruebas iniciaban en diciembre de ese año, pero tuve el problema de que estaba pasado de edad, ya que solo admitían a jóvenes de 14 años, pero se abrió la posibilidad de que estuviera en percusión durante un año; sin embargo, el profesor me ofreció la oportunidad un año después de tocar otros instrumentos y me enamoré del trombón”, recordó en cabina.

Con una carrera consolidada, Alfredo fue fundador y parte esencial del grupo costarricense Son de Tikizia, que originalmente se llamó Trombones en Salsa.

“La intención con la agrupación era salvar el ritmo auténtico de la salsa“, contó el músico. El grupo arrancó con ocho artistas y el costarricense se mantuvo en él cerca de 20 años.

Su amor por la salsa se intensificó desde joven, cuando su hermano lo llevaba a presentaciones del género y le regaló un disco donde escuchó por primera vez a Rubén Blades, quedando fascinado con su música.

Ese cariño y admiración lo llevaron a vivir uno de los momentos más grandes de su carrera: compartir escenario con el propio Rubén Blades en Canarias.

“Recuerdo cuando Rubén me invitó a cantar por primera vez en Canarias y había alrededor de 70 mil personas, yo estaba nervioso y Rubén aprovechó para vacilarme con el público, de hecho, interpreté la canción No me importa”, narró entre risas.

Además, Alfredo tuvo la fortuna de acompañar a Cheo Feliciano en un concierto en Costa Rica cuando formaba parte de Son de Tikizia, otra experiencia que lo marcó profundamente, ya que el puertorriqueño es uno de sus artistas favoritos.

Hoy en día, Alfredo combina su pasión por la música con la enseñanza, trabajando como docente en una escuela pública.

En el 2004 formó el grupo Nación Rumbera, con el cual ha tenido un gran éxito. “Es un grupo pensado para todo el mundo que incluye cumbia, merengue, salsa, swing criollo“, finalizó.