Alexandra Blanco: “Costa Rica cambió y el PLN también tiene que cambiar”

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Alexandra Blanco, candidata a la Secretaría General del Partido Liberación Nacional (PLN), llamó este sábado a transformar la forma en que funciona la agrupación y a fortalecer su vínculo con las comunidades.

“Costa Rica cambió. La política cambió y Liberación Nacional también tiene que cambiar”, afirmó Blanco durante la presentación de su candidatura ante la Asamblea Nacional verdiblanca.

Blanco disputa el cargo con el actual secretario general, Miguel Guillén, quien aspira a la reelección. Su candidatura cuenta además con el respaldo del excandidato presidencial Álvaro Ramos, quien recomendó públicamente su elección.

“Yo me pregunto cuál será Liberación que están viendo, porque este Liberación representado por 84 cantones, por sectores y movimientos está más vivo que nunca”, señaló.

Blanco insistió en que la agrupación no puede vivir únicamente de su trayectoria histórica.

“No quiero que las nuevas generaciones conozcan a Liberación Nacional solamente por lo que hizo. Quiero que puedan reconocer lo que es capaz de hacer hoy”, manifestó.

Más presencia en comunidades

La candidata planteó que la Secretaría General no debe concentrarse exclusivamente en la organización interna del PLN, sino llevar las preocupaciones de las comunidades hasta la conducción política del partido.

Entre sus propuestas mencionó realizar encuestas e investigación permanente en los cantones, mantener información actualizada sobre las comunidades y profesionalizar la comunicación del partido durante todo el año.