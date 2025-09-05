En una noche llena de emociones en El Chalet, el corista e ingeniero en sistemas por profesión, Alexander Méndez, interpretó con todo el corazón el clásico “El Triste” del inolvidable cantante mexicano José José.

Con un saco blanco y corbata blanca, el joven no dudó en mostrar sus mejores tonos frente al jurado, dejando claro que su talento no se vio afectado pese a que días atrás atravesó una laringitis.

Su interpretación fue una muestra de entrega total, haciendo sentir cada nota y viviendo la melodía al máximo, lo que emocionó tanto al público presente como a los expertos.

La jurado María Martha expresó su admiración, señalando que en ningún momento tuvo que forzar la voz y que su desempeño fue tan sorprendente que lo invitó a probar un ritmo lírico pop.