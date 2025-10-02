Un viejo conocido del fútbol nacional integrará la lista de convocados de Honduras para el importante compromiso ante la Selección Nacional.

Se trata de Alex López, el talentoso volante catracho que vistió la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense desde 2018 hasta 2023.

La noticia fue confirmada por la propia Fenafuth en sus redes sociales. Actualmente, López se encuentra en Olancho, donde ha mostrado un gran nivel, lo que le permitió ganarse la oportunidad de defender nuevamente la bandera de su país en la Eliminatoria.