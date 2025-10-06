El mediocampista hondureño Alex López, viejo conocido de nuestro país por jugar 5 años en Alajuelense, volvió a la Selección catracha.

“El Arquitecto”, como es conocido, analizó el juego ante Costa Rica, donde aseguró que tienen que jugar con la necesidad de la Selección tica por sacar puntos sí o sí.

“Ellos vienen con una necesidad de puntos. Nosotros tenemos que ser inteligentes, aprovechar eso. Ahora el fútbol se juega mucho lo que es técnico-táctico, entonces creo que nosotros al aprovechar eso. Al ellos desesperarse, nosotros tenemos que aprovechar eso y también ser contundentes”, dijo Alex.

López afirma que este es el clásico centroamericano, y que estos partidos se juegan diferente.

“Los partidos Costa Rica-Honduras siempre llevan ese morbo del clásico centroamericano. Esperemos que sea un bonito partido”, mencionó.

El juego entre catrachos y ticos será el jueves a partir de las 8 p.m. en el Estadio Francisco Morazán.