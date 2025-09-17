El esperado lanzamiento del iPhone 17 ha desatado una ola global de estafas digitales diseñadas para robar información personal y financiera de los consumidores.

En América Latina, muchos consumidores recurren a sitios internacionales en busca de mejores precios, lo que los convierte en un blanco fácil para los ciberdelincuentes.

Estos ataques no solo buscan robar dinero, sino también datos personales que pueden ser usados para futuras estafas.

Foto: AFP.

Los estafadores están utilizando tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios.

Según los expertos de Kaspersky, las principales modalidades son:

Loterías y regalos fraudulentos: Anuncian sorteos que prometen un iPhone 17 gratis. Para participar, solicitan llenar encuestas con datos personales y pagar una "tarifa de entrega". Estos sitios suelen incluir comentarios falsos de supuestos ganadores para parecer más legítimos.

Reclutamiento de "usuarios de prueba": Ofrecen la oportunidad de convertirse en uno de los primeros en probar el iPhone 17. Los interesados deben proporcionar sus datos de contacto, dirección y pagar una tarifa de envío por un dispositivo que nunca recibirán, exponiéndose a spam y phishing dirigido.

Foto: AFP.

Para evitar caer en estas trampas, los expertos recomiendan una serie de medidas preventivas clave: