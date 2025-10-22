La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió sobre posibles irregularidades en la asignación de plazas de enfermería E2 en el primer nivel de atención.

Tras detectar que algunos de estos puestos se estarían utilizando sin un criterio técnico que justifique su perfil ni las funciones acordes con el salario que perciben.

El señalamiento se encuentra en el oficio AS-ASALUD-0085-2025, emitido el 14 de agosto de este año, en seguimiento a una denuncia interna (DE-48-2025) que cuestiona la designación de códigos E2 en servicios de urgencias bajo la declaratoria de emergencia institucional por la renuncia masiva de médicos especialistas.

Según la denuncia, estos nombramientos no cuentan con sustento técnico para justificar que se trate de enfermeras de segundo grado y no de enfermeras grado 1, que reciben menor remuneración.

Algunas jefaturas de enfermería consultadas discrepan sobre la utilidad de estas plazas.

La doctora María de los Ángeles Jarquín, del Área de Salud Belén Flores, afirmó que las funciones de la enfermera del tercer turno “son las mismas que realiza la enfermera profesional 1 según manual de puestos” y advirtió que “podría darse una subutilización del código”.

Por su parte, la doctora Karen Barrantes, jefa del Área de Salud Heredia Cubujuquí, consideró que la medida sí ha sido beneficiosa porque permite coordinar de manera más efectiva y tomar decisiones acertadas en turnos de alta demanda.

El órgano auditor constató además que la Junta Directiva instruyó a la Gerencia Médica y a la Dirección de Administración y Gestión de Personal a realizar, en un plazo de 12 meses que vence en marzo de 2026, un estudio técnico para definir si los 905 códigos de servicios especiales deben convertirse en plazas ordinarias.