El incremento de casos de sarampión en países de América Latina como México, Guatemala, Perú y Colombia encendió las alertas sanitarias en la región, ante el riesgo de propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Según reportes recientes, México concentra la mayor cantidad de contagios, con 16.446 casos confirmados en los 32 estados del país y 36 fallecimientos. En Guatemala se registran más de 4.000 casos, con un 88 % de pacientes recuperados, aunque cuatro menores han fallecido por complicaciones. Perú mantiene una alerta activa con 27 casos confirmados y 38 sospechosos, mientras que Colombia reporta 5 casos, todos importados.

Imagen con fines ilustrativos.

Ante este panorama, especialistas advierten sobre el riesgo de que el virus llegue a Costa Rica, debido al constante flujo de viajeros hacia estos destinos. El doctor Roberto Salvatierra, de la Universidad Hispanoamericana, señaló la importancia de reforzar controles sanitarios y verificar el estado de vacunación de quienes ingresan al país.

“El aumento de casos en la región obliga a dar seguimiento internacional y tomar medidas preventivas, especialmente en personas que viajan o ingresan a Costa Rica. Es clave asegurarse de que estén vacunadas y no presenten síntomas”, indicó el especialista.

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El sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible: una sola persona infectada puede contagiar entre 9 y 18 individuos no vacunados. Por ello, las autoridades insisten en mantener al día el esquema de inmunización, especialmente en niños, quienes son la población más vulnerable.

La vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas) contempla dos dosis: la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. En adultos no vacunados, se recomienda aplicarla al menos un día antes de viajar.

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Aunque Costa Rica mantiene una cobertura de vacunación que favorece la llamada inmunidad de rebaño, el país ya reporta casos importados: 1 en 2025 y 5 en lo que va del 2026, un contagio reciente confirmado en las últimas horas.

La Organización Panamericana de la Salud mantiene una alerta epidemiológica regional, tras contabilizar 14.891 casos en 13 países durante el 2025, cifra que ya fue superada en 2026 solo por México.

Especialistas recomiendan a la población verificar su carné de vacunación antes de viajar, evitar desplazamientos si presentan síntomas como fiebre alta, ojos rojos o secreción nasal, y reforzar medidas básicas como el lavado de manos y el uso de mascarilla en caso de sospecha.

El avance del sarampión en la región mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias, en un contexto donde la movilidad internacional podría favorecer nuevos brotes si no se refuerzan las medidas de prevención.