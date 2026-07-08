Alertan por pelícanos en playas con posible brote de gripe aviar

Autoridades y especialistas hacen un llamado a la población para que no manipule pelícanos que presenten comportamientos fuera de lo normal, luego de que detectaran varios ejemplares enfermos en el Pacífico Norte y el Pacífico Central, donde se investiga un posible brote de gripe aviar.

El biólogo del Refugio Animal de Costa Rica, Rodolfo Vargas, explicó que se han observado aves acercándose a las personas, una conducta poco común en esta especie.

“Si usted se está soleando y llega un pelícano y se le pone a la par, eso es un comportamiento completamente atípico de los pelícanos en Costa Rica”, explicó.

Según detalló, en las últimas semanas se han contabilizado al menos 13 pelícanos con estas características en Guanacaste. Aunque aún no se confirma la enfermedad, una de las principales sospechas es la gripe aviar, un virus altamente contagioso que puede afectar tanto a otras aves como a animales domésticos.

“No se sabe a ciencia cierta cuál enfermedad es, pero puede ser gripe aviar. Y esta gripe tiene dos cosas muy peligrosas. Número uno, que es altamente contagiosa con otras especies”.

Vargas advirtió que, si el virus llegara a granjas avícolas, podría representar un riesgo importante para la producción de aves de corral.

Por ello, recomendó no tocar ni acercarse a los pelícanos que se observen débiles, desorientados, con dificultades para volar o que no reaccionen ante la presencia de personas. También pidió mantener alejadas a las mascotas para evitar posibles contagios.

“Si usted ve un pelícano con esas condiciones, por favor, no se acerque al animal, no acerque a sus mascotas… y llame al 911 para que el SENASA pueda actuar”, concluyó.

Las autoridades solicitan reportar de inmediato estos casos para que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) pueda tomar muestras y determinar qué está afectando a la población de pelícanos.