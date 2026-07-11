Alertan por nueva estafa que ya deja pérdidas millonarias

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó una alerta a la población por una nueva modalidad de estafa telefónica que, solo durante este año, ya suma más de 35 denuncias y ha provocado pérdidas económicas de entre ¢30 millones y ¢40 millones.

De acuerdo con Danilo Aguilar Gambón, investigador de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral, esta modalidad comenzó a detectarse en enero de 2026 y ha evolucionado conforme avanzan las investigaciones.

En un inicio, los principales blancos fueron comercios como restaurantes, tiendas, casinos y cafeterías. Sin embargo, recientemente los delincuentes trasladaron su forma de operar hacia viviendas, donde las principales víctimas son las empleadas domésticas. Según explicó el investigador, el primer contacto se realiza mediante una llamada al teléfono fijo del negocio o de la vivienda.

La persona que llama, generalmente con acento extranjero, se identifica como representante de una reconocida empresa de mensajería o asegura que existe una situación urgente relacionada con un familiar, un trámite pendiente o un supuesto pago que debe realizarse de inmediato.

Mientras mantiene ocupada la línea fija, el estafador le pide a la víctima contestar una llamada en su teléfono celular, logrando que permanezca comunicada por ambas vías y aislada de quienes podrían advertirle del engaño.

Incluso, en algunos casos realizan llamadas tripartitas en las que un segundo delincuente se hace pasar por el jefe del comercio o un familiar para generar mayor confianza.

Bajo presión, las víctimas son convencidas de reunir dinero en efectivo, joyas o incluso extraer cajas fuertes de las viviendas para entregarlas a un supuesto mensajero.