Alertan por fenómeno “El Niño” más fuerte en 140 años

El mundo se prepara para enfrentar lo que podría ser el evento climático más extremo de las últimas décadas, proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), hacia finales de 2026, apuntan a que el fenómeno de “El Niño” podría alcanzar una intensidad sin precedentes.

Este fenómeno, que algunos especialistas ya califican como un posible “Super Niño”, amenaza con alterar drásticamente los patrones de temperatura y precipitación en todo el planeta, poniendo en alerta a agencias internacionales y gobiernos por igual.

Los datos técnicos que sustentan esta preocupación son contundentes: se estima que las temperaturas en el Pacífico ecuatorial podrían superar el promedio por 2,8 grados Celsius, rompiendo el récord establecido en diciembre de 2015.

Paul Roundy, de la Universidad Estatal de Nueva York, declaró al Washington Post que este podría ser el episodio de “El Niño” más fuerte en los últimos 140 años.

Esta anomalía térmica, impulsada por un incremento sostenido de la temperatura oceánica, altera el flujo de humedad atmosférica y facilita la aparición de fenómenos meteorológicos extremos a escala global.

Previsiones para agosto 2026 (ECMWF)

¿Cómo afectaría a Costa Rica?

El mapa de riesgos proyectado para este evento es extenso y diverso. Mientras que regiones de Sudamérica, como Perú y Ecuador, se preparan para enfrentar lluvias torrenciales e inundaciones, otras zonas del planeta sufrirán el extremo opuesto.

Se prevé que el Caribe, Centroamérica, el norte de Brasil, Australia e Indonesia enfrenten sequías notorias, mientras que en el sur de Estados Unidos y el Medio Oriente se anticipan olas de calor prolongadas.

Previsiones para julio del año en curso (Foto: ECMWF)

Este desequilibrio climático no solo afectará la seguridad de las poblaciones, sino que tendrá un impacto sustancial en la agricultura y la economía de varios continentes, según recoge el informe.

La Comisión de Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene una postura más cautelosa por el momento. Según su reporte de marzo, la magnitud actual del evento es débil, con posibilidades de llegar a moderada entre mayo y julio, sin evidencia técnica local de un evento extremo hasta el momento.

Pese a esto, agencias internacionales piden aumentar la prevención de desastres ante la posibilidad de eventos climáticos más fuertes en los próximos meses.