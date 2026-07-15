Alertan por este producto para personas con pérdida auditiva

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria por la comercialización y publicidad en Costa Rica de los amplificadores auditivos SoundEase Pro, un producto que se vende por medios digitales sin contar con registro sanitario vigente.

Según confirmó la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario (DRPIRS), las investigaciones determinaron que estos dispositivos se promocionan como audífonos recargables para personas con pérdida auditiva, capaces de amplificar el sonido hasta en 40 decibeles, pese a que no cumplen con la regulación establecida en el país.

Este es el producto por el que lanzaron la alerta.

La cartera de Salud advirtió que el uso de este tipo de amplificadores sin una valoración previa por parte de un profesional en Audiología puede representar un riesgo para la salud, ya que una amplificación inadecuada podría dañar la audición residual, generar incomodidad o retrasar el diagnóstico y tratamiento oportuno de problemas auditivos.

Además, señaló que al no contar con registro sanitario se desconocen aspectos fundamentales como la calidad del producto, su trazabilidad y las condiciones en que ha sido almacenado, transportado y distribuido.

Las autoridades recordaron que la Ley General de Salud prohíbe la fabricación, comercialización y uso de productos de interés sanitario que carezcan del registro correspondiente. Quienes incumplan esta normativa podrían enfrentar sanciones administrativas y penales, así como el cierre de sus establecimientos.

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