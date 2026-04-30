El crecimiento de los videojuegos en línea como espacios de interacción social entre menores también ha traído consigo nuevos riesgos, entre ellos el ciberacoso.

Así lo advierte la empresa de ciberseguridad ESET, que señala que estas plataformas, aunque entretenidas, pueden convertirse en entornos donde se presentan conductas de hostigamiento, manipulación e incluso situaciones más graves.

Actualmente, los videojuegos funcionan como redes sociales completas: incluyen chats, interacción en tiempo real y comunidades virtuales. Niños y adolescentes pasan horas compartiendo con otros jugadores, muchos de ellos desconocidos, lo que aumenta su exposición a comportamientos negativos.

“El ciberacoso en los videojuegos rara vez comienza con un incidente dramático. Lo más frecuente es que se trate de un comportamiento repetitivo que, poco a poco, transforma una actividad positiva en una experiencia estresante”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Los expertos advierten que existen comportamientos que pueden indicar que un menor está siendo víctima de acoso en línea:

Insultos constantes disfrazados de “bromas” dentro del juego

Cambios de humor después de jugar, como enojo, tristeza o aislamiento

Solicitudes para continuar conversaciones en otras plataformas como WhatsApp o Discord

Actitudes de secretismo o evasión al hablar sobre lo que ocurre en el juego

Estas señales pueden reflejar situaciones de presión, humillación o manipulación que afectan la salud emocional de los menores.

Ciberacoso en videojuegos. Foto ilustrativa.

Cómo prevenir y actuar ante el ciberacoso

ESET recomienda que, en lugar de prohibir los videojuegos, los adultos acompañen a los menores en el desarrollo de hábitos seguros y fomenten la confianza para que puedan comunicar cualquier situación incómoda.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Hacer que los videojuegos formen parte de la conversación diaria: En lugar de preguntar solo sobre el tiempo frente a la pantalla, preguntar: ¿Con quién jugaste hoy? ¿Disfrutaste del juego? ¿Sucedió algo molesto o injusto?

Establecer una regla de privacidad sencilla: Los pequeños nunca deben compartir su dirección, escuela, ubicación, contraseñas ni datos de inicio de sesión. También deben tener mucho cuidado al compartir su nombre real, fotos o videos. Es necesario explicar que la mayoría de los jugadores son desconocidos, aunque parezcan amigables.

Animarlos a tener el control: Enseñarles a cómo silenciar el chat de voz o texto, bloquear a un jugador y denunciar comportamientos abusivos. De esta manera, sabrá qué pasos debe seguir si sufre un comportamiento desagradable por parte de alguien en un juego.

Guardar pruebas antes de bloquear: Si se produce acoso, animarlos a que haga capturas de pantalla o grabaciones de pantalla y guarden el historial de chat. De esta forma, se podrá denunciar al jugador o jugadores abusivos mediante las funciones del juego.

Ayudarlos a los niños a encontrar el entorno de juego adecuado: Jugar con amigos, hermanos o en comunidades moderadas reduce drásticamente el riesgo. Alentarlos a abandonar los grupos tóxicos; no tienen por qué tolerar el mal comportamiento para seguir jugando. Una experiencia de juego saludable no consiste en evitar los mundos en línea, sino en crear un círculo seguro dentro de ellos.

Los especialistas destacan que el uso de herramientas de ciberseguridad puede complementar la protección, al permitir supervisar la actividad en línea y prevenir riesgos como el acceso a enlaces maliciosos.