El crecimiento de los videojuegos en línea como espacios de interacción social entre menores también ha traído consigo nuevos riesgos, entre ellos el ciberacoso.
Así lo advierte la empresa de ciberseguridad ESET, que señala que estas plataformas, aunque entretenidas, pueden convertirse en entornos donde se presentan conductas de hostigamiento, manipulación e incluso situaciones más graves.
Actualmente, los videojuegos funcionan como redes sociales completas: incluyen chats, interacción en tiempo real y comunidades virtuales. Niños y adolescentes pasan horas compartiendo con otros jugadores, muchos de ellos desconocidos, lo que aumenta su exposición a comportamientos negativos.
“El ciberacoso en los videojuegos rara vez comienza con un incidente dramático. Lo más frecuente es que se trate de un comportamiento repetitivo que, poco a poco, transforma una actividad positiva en una experiencia estresante”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.
Los expertos advierten que existen comportamientos que pueden indicar que un menor está siendo víctima de acoso en línea:
Estas señales pueden reflejar situaciones de presión, humillación o manipulación que afectan la salud emocional de los menores.
ESET recomienda que, en lugar de prohibir los videojuegos, los adultos acompañen a los menores en el desarrollo de hábitos seguros y fomenten la confianza para que puedan comunicar cualquier situación incómoda.
Entre las principales recomendaciones destacan:
Los especialistas destacan que el uso de herramientas de ciberseguridad puede complementar la protección, al permitir supervisar la actividad en línea y prevenir riesgos como el acceso a enlaces maliciosos.
“El objetivo no es controlar cada minuto de juego, sino brindarles a los niños las herramientas y la confianza necesarias para jugar de forma segura”, concluyó Micucci.