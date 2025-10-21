Alerta sobre “Ultra Lipo” también se emitió en Colombia

El Ministerio de Salud de Costa Rica reiteró la alerta sanitaria contra el producto “Ultra Lipo”, un suplemento promocionado en redes sociales como fórmula para bajar de peso.

La institución recordó que este producto no cuenta con registro sanitario en el país, por lo que su comercialización, distribución e importación están prohibidas.

Además, autoridades regulatorias de otros países como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia también emitieron advertencias sobre los riesgos de consumir “Ultra Lipo”.

El INVIMA señaló que el producto contiene ingredientes no autorizados que pueden poner en peligro la salud de quienes lo consumen.

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En Costa Rica, la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario confirmó que se atendió una denuncia sobre su venta por internet. El análisis determinó que se desconoce su composición, eficacia y seguridad, por lo que no existe garantía sobre los efectos que pueda causar.

El Ministerio de Salud advirtió que las publicaciones en redes sociales sobre “Ultra Lipo” utilizan mensajes engañosos y promesas falsas de pérdida de peso, sin respaldo científico.

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