Las aparentes fallas en las proyecciones presupuestarias de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial ponen en riesgo la continuidad del servicio que brinda el Ministerio Público, según advirtió Carlo Díaz, Fiscal General de la República.

El Ministerio Público indicó que, a mitad de año, fue notificado de que no contaba con recursos suficientes para atender sustituciones de funcionarios por incapacidades o vacaciones.

“Esto causa un grave perjuicio al Ministerio Público y afecta directamente el servicio que prestamos”, afirmó Díaz.

Ante esta situación, la institución implementó dos planes de contingencia para cubrir las sustituciones, pero ambos resultaron insuficientes.

“Esto evidencia que lo presupuestado por ese despacho fue insuficiente para cubrir la totalidad de las sustituciones, lo que genera un grave perjuicio para la institución, su personal y, en algunos casos, pone en riesgo la continuidad del servicio público que brindamos”, señaló el Ministerio Público.

Díaz explicó que las incapacidades son frecuentes y difíciles de prever, lo que complica aún más la planificación.

Esta situación podría provocar el cierre técnico de fiscalías como flagrancia, turno extraordinario y unipersonales, si algún funcionario se incapacita.

Por este motivo, la Fiscalía General remitió un oficio a la Corte Plena y al Consejo Superior, solicitando que se busquen mecanismos extraordinarios para asignar más presupuesto y cubrir estas necesidades indispensables.