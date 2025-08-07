El Ministerio de Salud confirmó que la empresa Colgate-Palmolive retirará voluntariamente del mercado nacional su producto Total Clean Mint Prevención Activa, tras una reunión sostenida entre ambas partes. La decisión fue comunicada directamente por representantes de la compañía durante el encuentro oficial.

A nivel internacional, otros países como México también ordenaron el retiro de este producto, ya que dependiendo de la persona, podía producir síntomas como irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos, así como reacción alérgica a los componentes de esta crema dental.

La decisión fue comunicada por Salud este mismo jueves.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario será la entidad encargada de dar seguimiento técnico y regulatorio al retiro del producto, con el fin de asegurar que este proceso se cumpla conforme a la normativa sanitaria vigente en el país.

El Ministerio reiteró su compromiso con la vigilancia y el control de los productos de interés sanitario que se comercializan en Costa Rica, destacando que estas acciones buscan salvaguardar la salud de la población ante cualquier posible riesgo.