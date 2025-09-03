El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) ha emitido una alerta sobre la detección de múltiples casos de Tripanosomiasis en caballos a nivel nacional.

La enfermedad, causada por un parásito, es tratable, pero se subraya la urgencia de medidas de prevención y manejo para contener su propagación.

La Tripanosomiasis equina representa un riesgo significativo para la salud del sector ecuestre.

Aunque ya se había reportado anteriormente en el país, el aumento de casos hace vital la colaboración de propietarios y veterinarios para evitar un mayor impacto.

SENASA fue alertado el 26 de agosto por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA), que realizó las pruebas de diagnóstico.

Los casos se han reportado en Santa Ana, Ciudad Colón, Barva, el centro de Heredia, Alajuela, La Guácima y Guanacaste.

Se están analizando muestras para identificar la especie precisa del parásito y definir las acciones a seguir. SENASA mantiene una vigilancia activa y coordina con la UNA y médicos veterinarios del sector.

Síntomas clave a observar en caballos:

Picos febriles

Pérdida de apetito

Edema abdominal y en los miembros

Depresión

Anemia

“El llamado es a que los propietarios y cuidadores de caballos estén atentos. Si ven animales enfermos, acudan al veterinario de confianza de inmediato”, dijo Luis Matamoros, director general de SENASA.

Para evitar la propagación de la Tripanosomiasis equina, SENASA insta a seguir estas directrices:

Consulte al veterinario: Lleve cualquier caballo con síntomas sospechosos para una evaluación y toma de muestra de sangre siguiendo el protocolo correcto (en tubos con EDTA y refrigeración). Control de insectos: Implemente medidas para controlar tábanos, moscas paletera y murciélagos vampiros, que son transmisores. Higiene del equipo: Use equipo veterinario limpio y separado para cada animal, especialmente si hay riesgo de contagio sanguíneo. Revisión diaria: Inspeccione a sus caballos diariamente para detectar síntomas lo antes posible. Evite el movimiento: No traslade caballos enfermos como medida voluntaria para prevenir la difusión de la enfermedad.

SENASA ha emitido instrucciones y recomendaciones a todas sus sedes para atender consultas sobre esta situación.