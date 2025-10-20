El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso informativo de vigilancia ante el posible desarrollo ciclónico de la Onda Tropical #40.

Este sistema, actualmente activo en el Caribe, presenta una probabilidad considerable de desarrollo en los próximos días y podría tener una influencia indirecta en el país, acentuando la actividad lluviosa en la vertiente del Pacífico a finales de semana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, indica que la Onda Tropical #40 tiene un 80% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en los próximos 7 días, mientras que tiene un 50% de evolucionar en las próximas 48 horas.

El sistema se ubica en el extremo oeste del Mar Caribe, posicionado entre Puerto Rico y Venezuela. La onda sigue avanzando hacia el oeste durante este lunes.

Los análisis y la modelación numérica sugieren que la onda tropical podría evolucionar a depresión tropical en un periodo comprendido entre el 23 y el 26 de octubre. Esto sucedería mientras el sistema transita por el centro o norte del Mar Caribe.

Existe actualmente una alta incertidumbre sobre la penetración de este sistema hacia el oeste del Mar Caribe.

A pesar de la incertidumbre, el IMN anticipa una posible influencia indirecta sobre el país.

Esta influencia indirecta podría provocar una mayor actividad lluviosa en la vertiente del Pacífico y sus aledaños durante la segunda mitad de la semana.

El IMN destaca que mantendrá una vigilancia constante sobre el sistema. Además, afirman que emitirán actualizaciones de manera oportuna en caso de cualquier cambio en la trayectoria o intensidad.