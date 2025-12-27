Alerta por marea roja: Prohíben extracción de moluscos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Escrito por periodista Lorena Bogantes.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) detectó toxinas marinas tipo paralizante, en concentraciones importantes en muestras de moluscos bivalvos, por lo que amplían la prohibición para extraer y comercializar estos productos en las áreas donde aplica la restricción.

Además, pidieron a dueños de restaurantes, hoteles, pescaderías y población en general, para que verifiquen el origen de los insumos.

Estos son los lugares donde aplica la prohibición: la granja ostrícola Ostra Rica, ubicada en Punta Cuchillo, Paquera, Puntarenas, así como de otros sitios de extracción comprendidos entre Playa Blanca, frente a Isla Pan de Azúcar y Punta Curú, frente a Isla Alcatraz, así como de islas adyacentes.

¿Cuáles son los moluscos bivalvos?

Piangua, mejillón, almeja, ostras, entre otros. El consumo de estos moluscos que contengan altas concentraciones de toxinas marinas representa un riesgo de y pueden provocar desde trastornos digestivos o neurológicos, incluso la muerte.

SENASA mantendrá la restricción hasta que los resultados de análisis muestren ausencia de las toxinas marinas.