Expertos en seguridad alertan sobre la entrada y distribución del fentanilo en la región, el cual, es 100 veces más potente que la morfina, por lo que su llegada a Costa Rica desataría “un infierno”.

Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó a Grupo Extra que si bien no se ha detectado que se produzca de la misma forma que en otros países, en el momento en que ocurra, será una situación muy compleja.

“Si le llega a Costa Rica, va a ser muy complicado para el país, va a ser muy severo, porque este tipo de sustancia es con una toxicidad muy alta, la persona se deteriora con mucha rapidez, fallece y lo peor es que a veces la persona no sabe ni que está consumiendo fentanilo”, explicó Soto.

Datos de la Policía de Control de Drogas (PCD) señalan que el único decomiso de fentanilo registrado es de 2023, cuando se incautaron 1.089 dosis.

Aunque esta droga sintética no está posicionada en el país al mismo nivel de otras sustancias como la cocaína, los expertos en seguridad aseguran estar vigilantes a la evolución del caso.

César Tapia, Director Ejecutivo de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES) indicó el escenario se vislumbra como “peligroso”.

“Se vislumbra como algo que podría estar pasando en los próximos años. Al día de hoy no tenemos evidencia alguna de que eso esté sucediendo en Costa Rica. Ya ha habido atisbos de que eso ha estado apareciendo, pero no de manera industrial”, explicó Tapia.

La expresidenta, Laura Chinchilla, manifestó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que el país no está listo para ver lo que le espera con el fentanilo si los grupos de narcotráfico se desplazan.

“No hemos visto nada con la cocaína, lo que nos espera con el fentanilo, si no frenamos esto, es el verdadero infierno“, señaló la exmandataria.

Datos del fentanilo

Grupo Extra recopiló en detalle lo más relevante sobre esta droga sintética y su evolución.

Las autoridades calificaron además esta situación como un “monstruo de 100 cabezas”, pero que con los recursos que se tiene, se trabaja para tener estrategias de previo con aliados como Estados Unidos.