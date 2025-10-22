Alerta por llamadas de estafa: fingen ser funcionarios

El Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Nacional (LabCIBE-UNA) emitió una alerta por llamadas fraudulentas realizadas por delincuentes digitales quienes fingen trabajar para instituciones oficiales.

Esta modalidad se suma a correos enviados con un enlace falso adjunto, en el cual solicitan información personal para robar credenciales y datos personales.

Los ladrones llaman a las víctimas con la finalidad de lograr enviarles un enlace por correo electrónico o mensaje de texto, en el cual las personas ingresarían su información.

Recomendaciones

LabCIBE-UNA emitió una serie de recomendaciones para protegerse ante esta amenaza:

Desconfíe de llamadas que soliciten información institucional o acceso a cuentas.

que soliciten información institucional o acceso a cuentas. Verifique directamente con su departamento de informática antes de abrir cualquier enlace.

antes de abrir cualquier enlace. Ingresá tus credenciales únicamente en sitios oficiales (por ejemplo, dominios que terminen en *.go.cr* o *.una.ac.cr* ).

). Activá la verificación en dos pasos en tus cuentas institucionales.

en tus cuentas institucionales. Eliminá cualquier correo sospechoso y advierta a sus compañeros de trabajo.

y advierta a sus compañeros de trabajo. Reporte a las autoridades correspondientes o al CSIRT del MICITT.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra