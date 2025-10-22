Alerta por llamadas de estafa: fingen ser funcionarios

El Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Nacional (LabCIBE-UNA) emitió una alerta por llamadas fraudulentas realizadas por delincuentes digitales quienes fingen trabajar para instituciones oficiales.
Esta modalidad se suma a correos enviados con un enlace falso adjunto, en el cual solicitan información personal para robar credenciales y datos personales.
Los ladrones llaman a las víctimas con la finalidad de lograr enviarles un enlace por correo electrónico o mensaje de texto, en el cual las personas ingresarían su información.
LabCIBE-UNA emitió una serie de recomendaciones para protegerse ante esta amenaza:
Jorge Alpízar Solano
Colaborador Grupo Extra