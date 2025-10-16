Alerta por exclusión educativa 

85.750 estudiantes abandonaron las aulas entre 2021 y 2024. Cada uno de esos números representa un sueño truncado, un futuro comprometido y una violación directa al derecho constitucional a la educación que consagra nuestra Carta Magna. Mientras el país discute reformas fiscales y proyectos de infraestructura, miles de jóvenes costarricenses quedan al margen del sistema educativo, condenados a un ciclo de exclusión que marcará sus vidas e hipotecará el desarrollo nacional.

Que más de 20.000 estudiantes abandonen el sistema educativo cada año no es una estadística: es un fracaso colectivo.

El Ministerio de Educación Pública se limita a reportar protocolos y unidades especializadas, pero los números hablan por sí solos: la recuperación promedio de apenas 6.000 estudiantes anuales es insuficiente frente a la magnitud del problema. Por cada estudiante que se reincorpora, tres o cuatro quedan fuera del sistema. Esta no es una política de rescate educativo; es apenas un parche en una herida que no deja de sangrar.

Para los jóvenes que abandonan las aulas, las consecuencias son devastadoras y de largo plazo. Sin educación secundaria completa, sus opciones laborales se reducen drásticamente a empleos informales, mal remunerados y sin perspectivas de crecimiento. La pobreza se convierte en una trampa generacional: quienes abandonan hoy sus estudios tendrán hijos que, con alta probabilidad, repetirán el mismo ciclo de exclusión.

Pero las secuelas no son solo económicas. Como bien señala la psicóloga Ingrid Naranjo, la falta de motivación, el sentimiento de no pertenencia y la ausencia de apoyo emocional marcan profundamente a estos jóvenes. Muchos desarrollarán problemas de autoestima, ansiedad y depresión. Otros serán presa fácil de la delincuencia, las adicciones o la explotación laboral. El abandono escolar no es solo dejar un aula; es quedar excluido de la posibilidad de construir un proyecto de vida digno.

Para el país, cada estudiante que abandona el sistema educativo representa una pérdida múltiple. Perdemos capital humano capacitado, competitividad económica y cohesión social. Costa Rica construyó su reputación regional sobre la base de una educación pública de calidad que formó generaciones de profesionales. Ese modelo está en peligro.

Un país con 85.000 jóvenes menos educados en cuatro años es un país menos competitivo, menos innovador y menos capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es también un país más desigual, donde las brechas entre ricos y pobres se ensanchan y donde el ascenso social mediante la educación ese pilar histórico de nuestra democracia se convierte en un espejismo. Además, el costo económico es tangible: mayor gasto en seguridad pública, sistemas de salud sobrecargados, menor recaudación fiscal y dependencia de mano de obra no calificada. Cada colón que el Estado no invierte hoy en retener a un estudiante, lo pagará multiplicado mañana en consecuencias sociales. Costa Rica no puede darse el lujo de perder a toda una generación. Exigimos a las autoridades que eleven este tema a prioridad nacional, que destinen los recursos necesarios y que rindan cuentas claras sobre las acciones concretas para revertir esta tendencia.