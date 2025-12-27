Alerta por calor extremo: el desafío que enfrentará el Mundial 2026

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, enfrenta un reto que preocupa a organizadores, jugadores y expertos: las altas temperaturas que podrían afectar el desarrollo de los partidos y la seguridad de los aficionados.

Algunas sedes, como Miami, Monterrey, Nueva York, Boston, Kansas City y Filadelfia, han sido catalogadas como zonas de alto riesgo por calor extremo, según estudios especializados que advierten sobre posibles impactos en la salud de futbolistas y árbitros. Estas preocupaciones ya se hicieron sentir durante el Mundial de Clubes 2025, disputado también en territorio estadounidense.

Ante este panorama, la FIFA implementará pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos y ajustó los horarios para priorizar sedes con estadios climatizados o franjas horarias más frescas. Sin embargo, el sindicato de jugadores FIFPro considera que aún existen “partidos de riesgo” y recomienda suspender encuentros si se superan ciertos niveles de temperatura y humedad.

El calor no solo representa un desafío para los jugadores. Expertos en meteorología advierten que los aficionados también podrían estar en peligro, especialmente en estadios con poca sombra, ventilación limitada o restricciones en el acceso al agua.

Aunque la FIFA aún no ha detallado todos los protocolos para los espectadores, autoridades meteorológicas y organizadores aseguran que la prevención y la planificación serán claves para enfrentar un Mundial que, además del fútbol, tendrá al clima como uno de sus grandes protagonistas.